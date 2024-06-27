Минфин допустил окончательную потерю замороженных активов РФ

Директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев заявил, что Россия может не вернуть активы, которые были заморожены на Западе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время выступления в рамках дискуссионного клуба «Валдай». По мнению Тимофеева, замороженные активы могли быть потеряны надолго или даже навсегда. При этом он считает, что прямая конфискация активов стала бы ошибкой.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — заявил он.



Ранее Тимофеев также заявил, что вероятность конфискации российских активов повысится осенью 2024 года.