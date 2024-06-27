Минфин допустил окончательную потерю замороженных активов РФ

Соответствующее заявление сделал директор ведомственного департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернёт России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас потеряны надолго, если не навсегда», — сказал Тимофеев. Его цитирует РИА Новости.



Он также отметил, что нельзя с точностью сказать, решится ли Запад на конфискацию российских авуаров, однако если решится, «это будет его большая стратегическая ошибка».

По словам Тимофеева, голоса против конфискации активов на Западе есть, однако политика там сегодня «доминирует над экономикой».