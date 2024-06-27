Международные резервы РФ продолжают сокращаться

Объем международных резервов России на 21 июня составил 593,1 млрд долларов против 596,2 млрд на 14 июня 2024 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

За неделю российские резервы сократились на 3,1 млрд долларов, или на 0,5%. Как говорится в комментарии ЦБ, рост произошел «вследствие отрицательной переоценки и проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния». Неделей ранее также было зафиксировано снижение международных резервов РФ на 6,2 млрд долларов.

За 2023 год международные резервы РФ выросли на 21,8 млрд долларов, за 2022-й — сократились на 48,6 млрд долларов. По итогам 2021 года произошел прирост на 34,9 млрд долларов. За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов после роста на 85,9 млрд в 2019-м. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — 643,2 млрд долларов.

Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями (около 300 млрд долларов, по оценке ЦБ).