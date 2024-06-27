Жители европейской страны начнут больше платить за газ

В Польше вырастет цена природного газа для населения. Об этом со ссылкой на заявление управления регулирования энергетики страны пишет ТАСС.

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Жители этого европейского государства с 1 июля начнут платить за газ на 20 процентов больше. Его стоимость составит 239 злотых (около 59,1 доллара) за один мегаватт/час.

Как сообщили в управлении, Польша входит в период последовательной разморозки цен на электроэнергию и газ для домохозяйств. Планируется, что новый тариф будет действовать в течение года — до июня 2025-го. Последний раз цены на газ для населения в стране повышались в 2022 году.

Ранее стало известно, что в перерасчете на рубли самый дорогой газ в Европе покупают жители Швеции — там кубометр стоит 210 рублей. В пятерку государств с самой высокой стоимостью газа для граждан вошли также Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва — там жители платят за голубое топливо более 148 рублей за кубометр. При этом самый дешевый газ покупают в Казахстане — там он стоит 6,3 рубля за кубометр.