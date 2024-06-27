В России оценили ненефтегазовые доходы бюджета

Объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году могут достигнуть 12,5% ВВП, сообщил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. ТАСС

Согласно оценке аналитика, корректировка показателей бюджета, предусматривающая увеличение расходов на 522 миллиарда рублей и повышение уровня дефицита бюджета до 2,12 триллиона, существенно на ВВП не повлияет. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году выросли более чем на 3 трлн рублей. Деловая газета «Взгляд»