$84.96-2.8490.99-3.13
Почта

Медведев призвал ускорить подсчет нанесенного России ущерба от западных санкций

России нужно ускорить подсчет нанесенного России ущерба от западных санкций и создание соответствующего реестра. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Медведев призвал ускорить подсчет нанесенного России ущерба от западных санкций
© globallookpress.com
«Нужно ускорить принятие нашего внутреннего решения о создании реестра причиненного нам [санкциями] ущерба», — заявил Медведев.

24 июня власти Евросоюза ввели 14-й пакет антироссийских санкций. В их числе — запрет на транзит сжиженного природного газа через европейские порты и поставки оборудования и технологий для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Экономика
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ