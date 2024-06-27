Производство золота в России выросло на 6,2%

Производство золота в России с января по май выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. При этом в мае выработка золота увеличилась на 9,6% по отношению к маю 2023 года и на 15,4% к апрелю текущего.

Об этом говорится в материалах Росстата. Абсолютные показатели добычи и производства драгметалла ведомство не приводит. По итогам прошлого года выпуск золота сократился на 2,5% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что два дальневосточных региона вошли в тройку лидеров по объемам добычи золота в России по итогам 2023 года. Лидером по объемам производства золота на Дальнем Востоке является Якутия (второе место по выпуску золота в России), в прошлом году обошедшая по объемам производства Магаданскую область.