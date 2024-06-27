Раскрыты подробности операций Банка России с иностранной валютой

С 1 июля по 28 декабря 2024 года Банк России будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.

Ежедневный объем операций ЦБ РФ определит, опираясь на анонсируемые Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемы покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу.

По данным Frank Media, в первом полугодии регулятор покупал или продавал валюту исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в 11,8 миллиарда рублей в день.

По данным «Финмаркет», 26 июня 2024 года регулятор продал на внутреннем рынке юаней на восемь миллиардов рублей.