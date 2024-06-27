Украина получила от ЕС очередной транш на €1,9 млрд

Украина получила от Европейского союза €1,9 млрд безусловного финансирования.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) объемом €1,9 млрд от Европейского союза. Средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



По данным министерства, с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Украине почти €35 млрд прямой бюджетной помощи.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву €50 млрд в рамках специального фонда Ukraine Facility на 2024-2027 годы. ЕС будет ежегодно проводить утверждение выплат на основании доклада Еврокомиссии (ЕК) о выполнении Киевом требований Брюсселя, включая борьбу с коррупцией, соблюдение прав человека и прав меньшинств, говорится в итоговой декларации саммита. Предполагается, что на бюджетную поддержку будет направлено €38,27 млрд, в инвестиционный фонд - €6,97 млрд, на техническую и административную поддержку - €4,76 млрд.

Первый транш бюджетной помощи Украине от ЕС, поступивший в марте, составил €4,5 млрд, в апреле Еврокомиссия перевела еще €1,5 млрд. В целом в 2024 году в рамках программы Киев планирует получить €16 млрд. По информации Нацбанка Украины, следующие транши Киев при условии выполнения требований ЕС будет получать ежеквартально.