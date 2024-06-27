В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда. С таким заявлением выступил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

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Тимофеев назвал маловероятным возвращение западными странами денег России в обозримом будущем. Также он счел большой стратегической ошибкой прямую конфискацию средств, о который задумывается Запад.

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Евросоюз и страны G7 приняли решение заморозить российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Возможность их конфискации обсуждалась в ЕС не один месяц.

Ранее РБК сообщил, что Euroclear приостановил разблокировку активов, имеющих отношение к Национальному расчетному депозитарию (НРД) России. Причиной стали антироссийские санкции со стороны США.