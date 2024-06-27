Названы вероятные сроки конфискации активов России в США

Вероятность конфискации заблокированных в США российских активов повысится поздней осенью 2024 года, после оглашения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, как подчеркнул он, начало конфискации замороженных российских активов не будет зависеть от того, какой кандидат одержит победу на грядущих выборах главы США. В случае переизбрания действующего президента Джо Байдена тот, по мнению Тимофеева, больше не будет опасаться за возможные последствия изъятия средств РФ для мировой экономики и своих личных перспектив.

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

«После выборов этот тормоз исчезнет», — предположил он.



В случае же победы Дональда Трампа у Байдена еще какое-то время будет возможность для того, чтобы «перевернуть доску или пойти на какое-то обострение».

«Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность ее (конфискации заблокированных в США российских активов — прим. «Ленты.ру») повысится», — резюмировал Тимофеев.



Ранее он усомнился в шансах на возврат заблокированных в западных странах российских активов в среднесрочной перспективе. По его мнению, властям РФ нужно готовиться к тому, что замороженные в государствах «Большой семерки» средства (порядка 300 миллиардов долларов) будут утеряны навсегда. В любом случае, в обозримом будущем власти западных стран вряд ли будут готовы пойти на какие-либо уступки в этом вопросе.