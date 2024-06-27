Антироссийские санкции и нападения на танкерные суда в Красном море могут привести к дефициту сжиженного природного газа (СПГ) в мире, написало агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении отчет Международного газового союза (IGU). Российская газета

Как отметили в организации, санкции США против российского проекта «Арктик СПГ-2», которые принудили иностранных акционеров приостановить участие в нем, а также запрет на транзит СПГ из России в портах ЕС приведут к глобальным перебоям поставок. Дополнительную нагрузку на мировую отрасль СПГ оказывает заморозка в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена выдачи лицензий американским предприятиям на экспорт этого вида топлива. Кроме того, новые заводы по производству СПГ, строительство которых ведется в Катаре и Соединенных Штатах, не будут введены в эксплуатацию в течение еще нескольких лет. ТАСС

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ. Кроме прочего, согласно документу запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». News.ru