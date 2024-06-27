ЕС вернет импортные пошлины на яйца и сахар с Украины

Евросоюз 28 июня объявит о решении вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

По информации издания, размеры пошлин составят €419 за тонну белого сахара, €339 за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за 1 кг яиц. Решение будет принято сроком на год - до июня 2025 года, то есть на весь период, на который ЕС 25 мая приостановил действие квот на весь аграрный импорт с Украины.

В беседе с газетой торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что запланированные изменения тарифов соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС, однако Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем об улучшении условий и "устранении всех двухсторонних ограничений".

"Правительства стран [ЕС] говорят о поддержке вступления Украины в Евросоюз, но мы посмотрим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными", - в свою очередь сказал изданию дипломат одной из европейских стран.



19 июня Еврокомиссия (ЕК) официально объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз овса с Украины. Ранее ЕК подчеркивала, что поддержка Украины не должна подрывать стабильность аграрного рынка Евросоюза.

Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли". Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении последних девяти лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта. При этом страны Евросоюза все это время имели фактически неограниченный доступ к рынку Украины.