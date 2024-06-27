Курс рубля войдет в новый диапазон: что будет с валютой в июле

На неделе с 1 по 5 июля прогнозируется повышенная волатильность курса рубля в связи с адаптацией рынка к новым условиям. Об этом заявил в беседе с изданием Life Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он предупредил, что рынок всё ещё приходит в себя после введения западных санкций в отношении Мосбиржи. Антонов отметил, что внебиржевой рынок непрозрачный, поэтому нет полного понимания, каким образом сейчас выстроены механизмы покупки и продажи валют допущенными к торгам участниками рынка и банками. В пятницу ожидается прохождение пика налоговых выплат и завершение налогового периода.

Как отметил Антонов, на рубле сказывается уменьшение продажи валюты Центробанком на эквивалент примерно 3,8 миллиарда рублей в день. Это негативно отразится на российской валюте. По словам собеседника, курс доллара сохранит колебания ниже отметки 90 рублей.

«Поскольку ситуация остается нестабильной, возможны резкие колебания курса в обе стороны. Для евро актуальный торговый диапазон между уровнями 95,00 и 99,00, для юаня — 11,50–12,50», — отметил Антонов.



По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, в ближайшее время можно ожидать примерно следующих курсов: порядка 88–95 рублей за доллар, около 95 рублей за евро и до 12,3 рубля за юань.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил «Газете.Ru», что официальный курс доллара на следующей неделе составит 88-89 руб., евро — выше 94 руб., юаня — 12,5 руб.