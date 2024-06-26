Названы овощи, которые подешевеют к октябрю вдвое

Цены на овощи так называемого борщевого набора к октябрю снизятся примерно в два раза, заявил NEWS.ru генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов. По его словам, картофель, морковь, лук, свекла и капуста будут дешеветь вплоть до октября. При этом в июне цены на эти овощи цены всегда находятся на пике, отметил он.

Цены на картофель, морковь, лук, свеклу и капусту будут снижаться вплоть до начала октября. К этому времени они данные овощи подешеветь примерно вдвое, — сказал генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов.



В июне на эти овощи цены всегда на пике, «потому что межсезонье». Но по мере сбора нового урожая они пойдут вниз, добавил эксперт.

По данным Росстата, с 11 по 17 июня инфляция в России ускорилась и составила 0,17%. При этом неделей ранее, с 4 по 10 июня, она была на уровне 0,12%. В годовом выражении инфляция в стране на 17 июня составила 8,28%. С начала июня потребительские цены в России выросли на 0,36%, с начала года — на 3,59%. За неделю говядина, баранина, пшеничный хлеб и сливочное масло подорожали на 0,3%. На 0,2% стали дороже сахар-песок и ржаной хлеб. На 1,6% возросла в цене плодоовощная продукция. Больше всего увеличилась стоимость на картофель — 7,9%.