Fitch предупредило о риске дефолта Мальдив по иностранным займам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Мальдивской Республики с В- до ССС+ и предупредило, что островное государство может оказаться на грани суверенного дефолта по своим иностранным займам. Об этом говорится в докладе Fitch, размещенном на его официальном сайте.

"Понижение рейтинга РДЭ Мальдив до CCC+ отражает возросшие риски, связанные с ухудшением показателей внешнего финансирования и ликвидности в стране", - указали в Fitch.



По данным рейтингового агентства, валютные резервы Мальдив в 2025 году останутся под значительным давлением. В Fitch указали, что в мае текущего года они снизились до $492 млн с $748 млн годом ранее.

Понижение рейтинга Fitch произошло всего через полтора месяца после того, как Международный валютный фонд также предупреждал Мальдивы о надвигающемся долговом кризисе после сообщений о планах Мале увеличить число займов у своего главного кредитора - Китая. С момента вступления в должность осенью прошлого года новый президент Мальдив Мохамед Муиззу активизировал сближение с Пекином, предпочтя КНР соседней Индии.