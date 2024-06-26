Названа главная преграда на пути создания единой расчетной платформы БРИКС

На создание расчетной платформы БРИКС уйдет много времени, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что до этого в подобных проектах преуспеть не удалось. По его мнению, основной валютой БРИКС может стать исключительно валюта Китая. Он уточнил, что главный вопрос заключается в том, нужно ли это КНР и России.

Я подозреваю, что создание такой платформы будет довольно долгим делом. До этого не слишком преуспевали в таких затеях. К сожалению, надо четко понимать, что валютой БРИКС почти исключительно будет валюта Китая плюс все остальные. Вопрос: нужно ли это Китаю и России? — пояснил Кульбака.



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По словам экономиста, локальное решение проблемы западных санкций может в дальнейшем создать новые трудности. По его словам, это похоже на выпуск «мощнейшего джина из бутылки». Как уточнил эксперт, разговоры о создании единой расчетной платформы БРИКС ведутся, но торговля между странами-участницами пока еще не слишком большая.

Она выросла прежде всего за счет резкого увеличения торговли России с Китаем. Остальные страны не очень торгуют между собой. А будет ли какой-то смысл в этом проекте только ради общей торговли? Я думаю, пока это будет пиар, проект и затраты, — заключил экономист.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу вступления новых членов. Российский дипломат добавил, что сейчас готовятся категории стран-партнеров, своего рода ступени перед полным членством в объединении.