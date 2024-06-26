ЦБ призвал «пробовать все» для решения проблемы переводов за границу

Первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин призвал власти использовать все имеющиеся способы, даже самые непопулярные методы, для решения проблемы отечественных компаний с проведением международных переводов. Его слова приводит РБК.

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Как уточнил он, если российские власти не предпримут соответствующие меры для решения этой проблемы в обозримом будущем, экспортоориентированную экономику РФ может ждать крах.

«Надо сделать все, чтобы колеса крутились», — пояснил Чистюхин в ходе выступления на сессии Петербургского международного юридического форума.



В качестве одних из возможных методов решения проблемы международных переводов он назвал свопы (в том числе центробанков, подразумевают взаимный обмен валют по фиксированным курсам), клиринговые системы, а также использование криптовалют.