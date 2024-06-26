Канцлер ФРГ раскритиковал политику Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с критикой торговой политики Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственный канал Phoenix.

Во время своего выступления в Бундестаге Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо больше соглашений о свободной торговле. В качестве примеров сторон, с которыми можно заключить такие соглашения, Шольц назвал Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.

«Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно четко тут говорю: я не удовлетворен результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьезные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня», — заявил он.



Ранее Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине.