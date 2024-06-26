Стало известно о росте экспорта колбасных изделий из России

Экспорт колбасных изделий из России в январе - апреле 2024 года увеличился по сравнению с таким же периодом 2023 года на 21% и составил почти 15 тыс. тонн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"По экспертным оценкам, в январе - апреле 2024 года российский экспорт колбасных изделий увеличился на 21% относительно аналогичного периода 2023 года и достиг почти 15 тыс. тонн", - говорится в сообщении.



По данным "Агроэкспорта", драйвером роста стали поставки в Казахстан. В январе - апреле 2024 года в эту страну было поставлено более 11 тыс. тонн колбасных изделий, что на 21% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

В топ-3 импортеров российских колбасных изделий также входят Азербайджан и Абхазия, сообщает "Агроэкспорт".