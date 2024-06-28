Япония получит нового «валютного царя»

Япония в конце июля получит нового «валютного царя» — заместителем министра финансов в ситуации, когда иена торгуется вблизи самого низкого уровня за почти четыре десятилетия, станет Ацуши Мимура. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу ведомства Сюнъити Судзуки.

© Lenta.ru

В материале отмечается, что речь идет об обычной кадровой ротации. Тем не менее, получивший должность чиновник станет «лицом официальных усилий по управлению иеной» в ситуации ее продолжающегося обвала.

В своей новой роли Мимура будет решать многочисленные финансовые проблемы — от продолжающихся глобальных конфликтов до долгов и экономической безопасности, указывает агентство. Его предшественнику недавно пришлось участвовать в рекордных интервенциях по поддержанию курса падающей иены. В конце мая месячные траты властей Японии на спасение курса дешевеющей нацвалюты оценили в 9,79 триллиона иен, или 62,23 миллиарда долларов. Тогда отмечалось, что власти не дадут курсу иены, оказавшейся самой слабой валютой развитых стран, опуститься ниже 160 единиц за доллар.

Тем временем в конце июня этот рубеж все же был преодолен — на днях за доллар давали максимальные с 1986 года 160,39 иены, а на текущий момент его стоимость приблизилась к отметке в 161 иену.