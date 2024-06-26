Силуанов рассказал, почему выросли доходы бюджета в 2023 году

Доходы федерального бюджета в 2023 году выросли больше чем на 3,3 триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения в Госдуме отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год.

«Доходы выросли более чем на 3,3 триллиона рублей, в основном это доходы от ненефтегазового сектора», — сказал глава ведомства, объяснив, что повышение произошло, в частности, за счет поступлений НДС в связи с ростом экономики, пошлин, разовых поступлений.



Он добавил, что нефтегазовые доходы чуть снизились и это связано с ценой на нефть.

По его словам, дефицит бюджета составил меньше, чем планировали. Изначально было запланировано 2 процента ВВП, по факту сложился дефицит в 1,9 процента ВВП. Он был профинансирован за счет заимствований и средств Фонда национального благосостояния.

«Несмотря на достаточно высокий объем заимствований, уровень долга составил менее 15 процентов», — сообщил Силуанов.



Глава Минфина также отметил, что в 2023 году исполнили бюджет лучше, чем в последние годы, — на 98,1 процента.