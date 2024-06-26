Оценены риски продовольственных войн

Человечество будет вести войны из-за еды и воды, которые окажутся более масштабными, чем конфликты из-за нефти. Так оценил ситуацию в мире исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri Санни Вергезе. Его предсказание цитирует Financial Times.

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Географическая напряженность и климатические изменения подталкивают государства к конфликтам из-за снижения поставок пищи. Дополнительные риски создают торговые барьеры, которые воздвигают правительства, чтобы сохранить продовольственные запасы их стран. Как следствие, усиливается инфляция.

Вергезе отверг обвинения в том, что именно крупные торговцы сельскохозяйственными товарами разогнали цены на продукты питания, извлекая рекордные прибыли. По его словам, всему виной вмешательство правительств, создающих нетарифные торговые барьеры. Из-за этого возникает дисбаланс спроса и предложения. Богатые страны копили излишки стратегических товаров, провоцируя завышенный спрос, а значит и рост цен.

Примерами такой ошибочной протекционистской политики названы Индонезия, запретившая в 2022 году экспорт пальмового масла, а также Индия, ограничившая экспорт некоторых видов риса. Вергезе назвал это «совершенно неправильным», но предупредил, что таких примеров будет все больше.

В начале июня 2024 года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков спрогнозировал, что скоро продуктовая ситуация может ухудшиться в 17 странах. Голодающих становится все больше из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Особенно скверной выглядит ситуация в Мали, Палестине, Судане, Южном Судане и Гаити. Население этих стран уже или страдает от голода или может скоро столкнуться с ним. Также опасения вызывает ситуация в Чаде, восточных провинциях ДР Конго, Мьянме, Сирии и Йемене.