Росстат: Цены на АЗС в этом году не обгонят инфляцию

С конца марта этого года средние розничные цены на бензин выросли более чем на рубль. По данным Росстата, подорожание на заправках с начала года (2,7%) все еще сильно отстает от инфляции по стране (3,82%), но темпы подорожания увеличиваются. Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что рост цен на АЗС в этом году не превысит инфляцию, но не исключают возобновление правительством запретов на экспорт топлива для сдерживания подорожания.

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С января к концу марта бензин прибавил в цене всего 30-40 копеек в зависимости от марки. Основное подорожание пришлось на неполные три последних месяца. Если смотреть подорожание год к году, с конца июня 2023 года, то средняя цена на бензин выросла на 3 руб. 65 копеек (на 7%).

У нас есть установка - розничные цены на топливо не должны превышать уровень инфляции за год, но это не значит, что они должны строго следовать за средними показателями по стране или дорожать, к примеру, на 0,1% в неделю, говорит заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. Темпы подорожания могут быть разные. Розничные цены на топливо имеют полное право вырасти, как и на большинство товаров, в рамках инфляции, это нормальный процесс и ничего в этом страшного нет. Но для того, чтобы цены на топливо превысили уровень инфляции, сейчас факторов нет, уверен Гусев. Нет какого-то резкого увеличения спроса или снижения предложения.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, цены на бензин на российских АЗС ускорили темпы роста на фоне увеличения стоимости оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Кроме того, сейчас рост цен на АЗС также обусловлен увеличением потребительского спроса на топливо на фоне сезона отпусков, уточняет эксперт.

С этим согласен аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. В последние 2-3 недели наблюдался заметный рост оптовых цен на бензин (АИ-95 с минимумов начала июня подорожал более чем на 20%), уточняет он. Настолько резкие движения неизбежным образом влияют на розничные цены, особенно когда до этого рост розничных цен с начала года был крайне умеренным.

По его мнению, возвращение запрета на экспорт бензина в июле может стать ключевым фактором для стабилизации цен на оптовом рынке, что также ограничит их рост в рознице. При этом в целом по итогам года рост цен на топливо не должен превысить общего уровня инфляции, то есть будет ниже 6-7%.

Запрет на экспорт бензина был введен 1 марта и приостановлен с 1 до 30 июня с возможностью пролонгации. При этом нельзя сказать, что розничные цены отреагировали на снятие запрета бурным ростом, они уверенно шли вверх еще в период его действия. А вот что отреагировало на снятие запрета, так это биржа. Котировки пошли в рост, добавив факторов для подорожания топлива в рознице.

Как отмечает Гусев, запрет на экспорт бензина играет скорее роль психологическую и политическую, нежели реальную экономическую. Это скорее знак рынку, что нужно сдержать аппетиты. Наш экспорт бензина незначителен, основной потребитель - внутренний рынок, к тому же по межправительственным соглашения в ЕАЭС поставки бензина за границу продолжаются и в период действия запрета.

Отдельный разговор про дизельное топливо (ДТ). Темпы его подорожания пока сильно ниже, чем у бензина. С начала года - на 1,4%. Но цены на ДТ в России традиционно быстро растут во второй половине года. Неслучайно правительство, запретив с марта экспортировать бензин, не трогало ДТ, которое значительно больше зависит от экспорта, поскольку за границу отправляется до половины его объемов, производимых в России.

С середины лета спрос на ДТ возрастает вместе с началом уборочных сельскохозяйственных работ, поясняет Чернов. Правительство и ФАС сдерживают рост цен на него, чтобы не увеличивать издержки сельскохозяйственных предприятий, потому что в дальнейшем это выльется в ускорение темпов роста продовольственной инфляции в стране. В условиях высокой инфляции и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году за ценами на дизельное топливо на АЗС будет особый контроль со стороны ФАС, считает эксперт.

В крайнем случае возможен ввод полного запрета на экспорт ДТ, но эта мера может быть только временной, поскольку грозит затовариванием внутреннего рынка.

По словам Чернова, запрет на экспорт ДТ позволит насытить им внутренний рынок и остановить рост цен на бирже, что уже было доказано на практике в прошлом году (запрет был введен в сентябре). В таком случае для повышения розничных цен на АЗС не будет оснований, а ФАС будет ограничивать их рост.