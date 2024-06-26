Лавров констатировал крах репутации доллара

Доллар потерял свою репутацию в мире, и слова экс-президента США Дональда Трампа на этот счет очень показательны и справедливы.

Такую оценку дал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Насчет дедолларизации говорилось уже столь много, я не хочу повторяться, но доллар свою репутацию уронил. И это, кстати, подметил в одном из своих недавних выступлений Дональд Трамп, который обвинил администрацию [действующего президента США Джо] Байдена в том, что она разрушила веру в то, на чем основано американское доминирование в мире. Очень показательно, очень откровенно", - отметил глава российской дипломатии.



"Примаковские чтения" впервые были проведены в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.