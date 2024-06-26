Администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, так как это приведет к скачкам цен на нефть по всему миру.

Такую оценку привела газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Президент [Байден] хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это напрямую влияет на повседневную жизнь граждан", - приводит издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.



Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций "очень, очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик", считает бывший начальник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

Путин объяснил пользу от антироссийских санкций

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.