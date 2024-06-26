Россия впервые закупила алюминий в Индии

Весной 2024 года Индия впервые поставила алюминий в Россию. Об этом со ссылкой на данные таможни республики пишет РИА Новости.

В апреле Индия экспортировала в РФ 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на сумму 16,5 миллиона долларов. Это первая закупка металла у страны как минимум с начала 2009 года, когда данные о поставках появились в открытом доступе.

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При этом Россия является вторым крупнейшим в мире экспортером алюминия. По итогам прошлого года поставки этого металла из РФ достигли 6,5 миллиарда долларов. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов предположил, что закупка алюминия у Индии может быть вызвана трудностями с его покупкой на внутреннем рынке.