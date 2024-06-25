В США заявили об отсутствии у G7 консенсуса по активам России

В G7 нет «абсолютно никакого консенсуса» по вопросу использования основной суммы замороженных активов России. Об этом заявил директор по европейским делам Совета нацбезопасности в Белом доме Майкл Карпентер, передает «Прайм».

«Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой», — сказал он.



Напомним, что Евросоюз и государства G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.

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Последние несколько месяцев в ЕС активно обсуждают возможность использования доходов от российских активов для помощи Украине. При этом в РФ неоднократно называли данную меру незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права, а также обещали аналогичный ответ.