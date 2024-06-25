В ЦБ назвали причину для дальнейшего роста ключевой ставки

Инфляционные ожидания граждан РФ в июне 2024 года увеличились с 11,7% до 11,9%, долгосрочные ожидания на пять лет возросли до 10,7%, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ, респонденты без сбережений несколько снизили ожидания, а граждане со сбережениями стали ждать дальнейшего повышения цен.

Ранее в Банке России заметили, что снижение инфляционных ожиданий входит в список ключевых поводов для смягчения денежно-кредитной политики.

Вместе с тем, пояснили в пресс-службе регулятора, обратный процесс, наряду с ускорением роста цен, напротив, становится фактором в пользу роста ключевой ставки.