В Иране оценили влияние санкций на расчеты с РФ

Новые антироссийские санкции не оказали никакого влияния на расчеты между Ираном и Россией, поскольку они итак в основном производятся в национальных валютах. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы МИД Ирана Мехди Сафари.

«Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями», — сказал он.



По словам Сафари, в настоящее время коммерческие сделки между Тегераном и Москвой осуществляются в риалах и рублях. Также он напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова о том, что около 90% торговых сделок между странами реализуется в местной валюте.

Напомним, что 24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя экономические и персональные ограничения. В частности, под ограничения попали СПГ, СПФС Банка РФ, новые товары и услуги.