В ФРС назвали причину ускорения инфляции в США

Региональные конфликты и приток миллионов мигрантов может ускорить инфляцию в США. Об этом заявила управляющая Федеральной резервной системы Мишель Боуман, передает «Прайм».

По ее словам, геополитические события представляют «риски повышения инфляции».

«Включая угрозу того, что последствия региональных конфликтов нарушат глобальные цепочки поставок, приведя к дополнительному давлению на продовольственные товары, энергоносители и сырье», — пояснила Боуман.



Кроме того инфляция в США подвержена и таким внешним факторам, как приток миллионов новых иммигрантов и напряженность на рынке труда, добавила она.

При этом Боуман отметила, что Соединенные Штаты еще не «достигли точки, где станет уместным понижать процентную ставку», однако она планирует «повысить целевой диапазон ставки для федеральных средств на будущей встречи, если прогресс по инфляции прекратится или развернется».

Ранее ФРС шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.