Стало известно, сколько российские блогеры выплатили налогов в бюджет РФ

В минувшем году участники Ассоциации блогеров и агентств (АБА) с рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) выплатили налогов почти 850 млн рублей в бюджет России, передают «Известия».

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АБА включает в себя более 50 агентств с экспертизой в инфлюенс-маркетинге (80% всего рынка блогеров). В расчет брали, в частности, НДС и налог на прибыль. Подчеркивается, что участники АБА за 2023 год перечислили налогов в бюджет РФ на 848 млн рублей.

Ранее, 21 июня, депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете публикации рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными на территории РФ.

Также ранее стало известно, что законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год рекомендовали принять в первом чтении. С такой инициативой выступил Комитет Госдумы по бюджету и налогам.