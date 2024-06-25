Турецкая лира побила антирекорд

Национальная валюта Турции побила антирекорд, преодолев отметку в 33 турецкие лиры за один доллар. Максимальный курс лиры на торгах во вторник составил 33,13 лиры за доллар, отмечает телеканал "Сёзджу".

Турецкая валюта начала стремительно обесцениваться в мае 2023 года, когда в республике проходили президентские и парламентские выборы. Перед первым туром выборов президента, состоявшимся 14 мая, курс лиры составлял 19,57 к одному доллару.

Согласно прогнозам участников рынка, опрошенным турецким Центробанком в июне, обменный курс национальной валюты к концу года ожидается на уровне 37,75 турецкой лиры за один доллар.

Власти Турции заявляют, что ситуация в турецкой экономике начнет стабилизироваться во второй половине года. Глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек сообщал, что снижение инфляции начнется в июне и по итогам года она опустится до 38% с 75,4% в мае.

Центробанк Турции в июне прошлого года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего регулярно пересматривал в сторону повышения. С марта регулятор оставляет ее неизменной на уровне 50%.