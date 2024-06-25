Академик РАН: Запад просчитался в способности изолировать экономику РФ

Запад допустил стратегический просчет в способности изолировать российскую экономику.

Такое мнение выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) академик РАН Александр Дынкин, выступая на открытии X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Запад просчитался в способности изолировать нашу экономику. Двойное сдерживание России и Китая укрепляет связи между этими странами, укрепляет БРИКС", - сказал он.



По его мнению, результаты государственного визита президента России Владимира Путина в Китай позволяют говорить о формировании политического Востока.

"Не обязательно как альтернативы давно сложившемуся Западу, но как равного партнера, безусловно", - отметил Дынкин.



16-17 мая российский президент находился с государственным визитом в Китае, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух государств обсудили весь спектр российско-китайского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам экономики. Они также приняли совместное заявление.

"Примаковские чтения" впервые были проведены в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.