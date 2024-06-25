Главный покупатель российских удобрений сократил их закупки

Индия по итогам первого квартала сократила закупки азотных удобрений на 35% год к году, до 1,1 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Импорт удобрений упал на фоне снижения стоимости СПГ, который используется для производства 90% карбамида в Индии. Закупочная цена энергоносителя в январе — марте сократилась на 26% и составила $393 за 1000 куб. м. Цена газа на внутреннем рынке к концу первого квартала находилась на уровне $286 за 1000 куб. м (-8% год к году).

В результате себестоимость изготовления удобрений в Индии снизилась на 6%, до $246 за тонну. Это на $84 за тонну ниже импортной цены.

Индия является крупнейшим мировым рынком сбыта азотных удобрений. Однако местные власти стремятся снизить зависимость страны от импорта карбамида и увеличить собственное производство. В перспективе это может сказаться на отечественных производителях удобрений, для которых Индия является одним из основных покупателей.

До этого Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий повышение НДПИ для добычи удобрений, а также железной руды, угля, алмазов и золота.