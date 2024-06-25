В Кремле рассказали о 30 заявках на вступление в БРИКС

Различные страны подали больше 30 заявок на вступление в БРИКС.

В том числе присоединиться к объединению желают Таиланд и Малайзия, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на "Примаковских чтениях".

"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, - Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30", - сказал он.



Ушаков назвал БРИКС уникальным объединением, основанным на культуре уважительного диалога и равенстве участников. Он отметил, что в основу российского председательства в БРИКС в этом году легла особая миссия: обеспечить плавную, беспроблемную "прописку" новых участников БРИКС, сохранить и преумножить наработанные ранее достижения.

"Исходя из растущей роли БРИКС в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, мы будем делать все для того, чтобы первый саммит объединения в расширенном составе, который пройдет в Казани 22-24 октября, был успешным и продуктивным", - заверил дипломат.



"Примаковские чтения" впервые были проведены в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.