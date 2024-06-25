Названы три страны, которые сильнее всего снизили госдолг

В 2023 году государственный долг в долларовом выражении продемонстрировал значительное снижение в трех странах. Среди них – Россия, Аргентина и Япония, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных Минфинов.

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Первая в списке страна сократила свои обязательства в долларовом выражении на 12%, до 285 миллиардов долларов, вторая - на 7%, до 371 миллиарда долларов, третья - на 4%, до 9,1 триллиона долларов. При этом обязательства центрального правительства Мексики выросли на 31%, до 687 миллиардов долларов. Госдолг Бразилии увеличился на 22%, до 1,67 триллиона долларов, Индии - на 15%, до 2,04 триллиона.

Обязательства центрального правительства Великобритании показали рост на 14%, до 3,44 триллиона долларов, Китая – на 13%, до 4,2 триллиона долларов, Франции – на 10%, до 2,68 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Счетная палата зафиксировала увеличение расходов регионов на обслуживание госдолга. Рост расходов составил 6,8%. Подобная динамика связана с тем, что в стране повышали ключевую ставку, начиная со второго полугодия 2023 года.