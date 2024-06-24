Биткоин опустился ниже 60 тысяч долларов впервые с начала мая

Стоимость биткоина 24 июня упала на 6%, опустившись ниже 60 тысяч долларов впервые с начала мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации биржи Binance, биткоин по состоянию на 20:38 по московскому времени дешевел на 6,13% за сутки до 60 229 долларов. При этом чуть ранее его стоимость опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов впервые с 3 мая.

Портал CoinMarketCap же зафиксировал снижение стоимости биткоина на 6,08% за сутки до 60 220 долларов.

В общей же сложности за последние две недели криптовалюта подешевела на 7,5%, а с марта, когда она установила рекорд в 73 777 долларов, его цена упала почти на 19%.