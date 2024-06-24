Что известно о санкциях в отношении российских СПГ-проектов

24 июня 2024 года Евросоюз утвердил очередной, 14-й пакет санкций против России. В частности, документ запрещает транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, но не ограничивает его поставки в ЕС. Вводится запрет на инвестиции и предоставление европейских технологий и услуг для завершения СПГ-проектов.

ТАСС подготовил материал о том, какие санкции ранее были введены в отношении российского СПГ.

Начало санкционной политики США и ЕС против энергетической сферы РФ

США, Евросоюз и несколько других стран начали вводить масштабные антироссийские санкции в 2014 году, обосновав их необходимость "вхождением Крыма в состав Российской Федерации и конфликтом на юго-востоке Украины". 16 июля 2014 года США внесли в санкционный список компании "Роснефть", "Новатэк" и Газпромбанк, запретив предоставление им долгосрочного финансирования. Затем последовали аналогичные секторальные санкции в отношении "Газпрома" и "Лукойла". Уже тогда в экспертном сообществе высказывались мнения о том, что главной целью санкций являются крупные СПГ-проекты российских нефтегазовых корпораций. В частности, в октябре 2015 года замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на Евразийском форуме в Вероне сообщил, что из-за санкций был остановлен СПГ-проект "Газпрома" по освоению Южно-Киринского месторождения на Сахалине. Однако большинство иностранных компаний, такие как французская Total, американская ExxonMobil и японская Mitsui, продолжили сотрудничество с РФ по сжиженному газу.

В начале 2019 года стало известно, что США планируют ввести прямые санкции против российских СПГ-проектов. На тот момент поводом стали обвинения России в предполагаемом вмешательстве в американские выборы. 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что целью санкций США является желание убрать российского конкурента на рынке СПГ. Тогда же Антон Силуанов отметил, что в случае введения санкций и отказа иностранных партнеров от сотрудничества Россия все равно найдет ресурсы для реализации этих проектов.

После начала СВО

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года санкционное давление на Россию усилилось. 8 марта 2022 года администрация США ввела запрет на импорт энергоносителей из России, включая СПГ.

15 марта 2022 года Евросоюз запретил новые инвестиции в Россию в сфере энергетики. 8 апреля ЕС запретил поставки в РФ оборудования и технологий для производства СПГ.

Уже весной 2022 года ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ" в Хабаровском крае (ее доля в проекте составляла 30%), а Shell объявила о выходе из "Сахалин-2" (27,5% минус 1 акция). Вместе с тем, такие компании, как Total, отказались выходить из проектов "Ямал СПГ" (доля в проекте - 20%) и "Арктик СПГ - 2" (10%), японская Mitsui - из "Сахалин-2" (12,5%) и "Арктик СПГ - 2" (10% совместно с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам), а японская Mitsubishi - из "Сахалин-2" (10%).

Япония, хотя и вводила ограничения в отношении российской нефтедобывающей отрасли, отказалась от масштабных санкций против СПГ, объясняя это угрозой своей энергобезопасности (российские энергоносители составляют около 9% всего импорта энергоресурсов Японии). В июне 2023 года японское министерство экономики, торговли и промышленности специально оговорило, что введенный летом 2023 года запрет на предоставление РФ услуг по проведению строительных и инженерных работ не распространяется на проекты "Сахалин-2" и "Арктик СПГ - 2".

2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ - 2" "Новатэка", в связи с чем компания не получила заказанные в Южной Корее газовозы ледового класса. 12 декабря 2023 года США ввели санкции против российских предприятий, выпускающих оборудование для производства СПГ, в том числе "Северных технологий", "Казанькомпрессормаша" и "Газпром линде инжиниринга".

12 июня 2024 года Госдеп и Минфин США ввели санкции в отношении будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ - 1" и "Арктик СПГ - 3" и еще двух дочерних компаний "Новатэка" - "Мурманск - трансгаз" и "Обский ГХК".