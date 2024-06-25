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Евросоюз потерял четверть доходов от продажи алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов по итогам первых четырех месяцев упали на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз потерял четверть доходов от продажи алмазов
© РИА Новости

За январь — апрель ЕС продал за рубеж алмазов на €2,5 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го показатель составил €3,34 млрд.

Главная причина снижения импорта заключается в сокращении поставок алмазов в Европу, поскольку сам регион не добывает эти камни. С начала года поставки алмазов в ЕС упали на 29%, до €2,66 млрд.

Примерно треть из выпавшего объема пришлось на РФ. С 1 января 2024 года страны G7 ввели запрет на ввоз необработанных российских алмазов. Также экспорт алмазов в Евросоюз с начала года заметно сократили ОАЭ (на 303 кг), Канада (на 234 кг), Ангола (на 80 кг) и Китай (на 66 кг).

В прошлом месяце сообщалось, что США ослабили контроль над санкциями против алмазов из России.

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