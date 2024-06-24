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ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

Совет Евросоюза ввел санкции против «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), сервиса финансовых сообщений, разработанного Центробанком России для замены системы SWIFT. Это следует из сообщения о 14-ом пакете санкций. Frank Media

Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, расположенными за пределами ЕС, если эти организации участвуют в операциях, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс РФ. Это включает экспорт, поставку, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров и технологий двойного назначения, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов. Ura.Ru

Также в пакете содержатся санкции против 116 физических и юридических лиц России. RT на русском

ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT
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