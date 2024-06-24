ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

ЕС вводит санкции против СПФС, российского аналога SWIFT
Совет Евросоюза ввел санкции против «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), сервиса финансовых сообщений, разработанного Центробанком России для замены системы SWIFT. Это следует из сообщения о 14-ом пакете санкций.
Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют СПФС за пределами России.
Помимо этого, запрещаются транзакции с кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов за пределами ЕС, если эти компании участвуют в любых транзакциях, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом России.
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В конце прошлой недели о возможности санкций против СПФС писал Bloomberg. Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 14-ый пакет санкций будет направлен против «теневой банковской сети за рубежом».