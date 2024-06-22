СМИ: отказ от доллара как резервной валюты лишит США статуса сверхдержавы

Соединенные Штаты находятся на грани самоуничтожения из-за колоссального госдолга и постепенного отказа государств от использования доллара в качестве резервной валюты. Такое мнение выразили аналитики и историки в интервью газете Daily Mail.

Собеседники издания напомнили, что высокие траты на обслуживание долга, а не на оборону привели к краху многие великие государства прошлого. Например, так случилось с Габсбургской Испанией, Францией старого порядка, Британской и Османской империями, отметил историк и писатель Найл Фергюсон. Он уверен, что подобная участь ждет сегодняшнюю Америку.

Другой исторический пример связан с Римской империей, где императоры в третьем веке нашей эры из-за перерасходов начали обесценивать валюту, что вызвало инфляцию, лишившую страну способности защищать себя. Исторические параллели с текущим положением дел в США увидел директор Института Буша Дж. Х. Каллум Кларк.

Азиатские страны, в частности Китай, держат огромные объемы долга США в казначейских облигациях. Если они в один день решат избавиться от них, это легко подорвет статус Вашингтона, считает профессор истории Йельского университета Пол Кеннеди.

Напомним, дефицит федерального бюджета США в 2024 году достигнет 1,9 триллиона долларов, а к 2034 году вырастет до 2,8 триллиона. Госдолг страны к этому времени может составить более 50,7 триллиона долларов, считают в конгрессе.

Отмечается, что наибольший вклад в совокупный вклад внесли недавно принятые законы, в том числе дополнительные выплаты на помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона.

В конгрессе считают, что общий госдолг США к 2034 году вырастет до 50,7 триллиона долларов (122% ВВП).

Эксперты назвали причины резкого обвала доллара

Объем вложений России в американские госбумаги в апреле составил 46 миллионов долларов, что на 1 миллион превышает мартовский показатель. На долгосрочные бумаги в российском портфеле приходится 45 миллионов долларов, на краткосрочные - 1 миллион долларов.

Главным держателем американского госдолга является Япония (1,15 триллиона долларов). На втором месте Китай (770,7 миллиарда), на третьем - Великобритания (710,2 миллиарда).

Ранее глава фискальной службы конгресса Филлип Свэгел констатировал, что госдолг США продолжает расти по "беспрецедентной территории", что может вызвать крах правительства и национальной валюты.