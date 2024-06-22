Министр экономики ФРГ объяснил ухудшение отношений с КНР

Отношения Берлина и Пекина «терпят отрицательное воздействие» из-за китайской поддержки РФ. Это может вести к негативным экономическим последствиям. Такое заявление сделал министр экономики ФРГ Роберт Хабек на встрече с главой государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе, сообщает Focus.

Хабек заявил, что если бы Китай не поддерживал Россию, отношения Берлина и Пекина не были бы напряженными.

«Мы бы действовали по-другому и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от сырья и товаров технического назначения», — сказал он.



Министр экономики ФРГ Роберт Хабек накануне прибыл с визитом в КНР.

Аналитики считают, что он попытается объяснить китайским чиновникам недавнее объявление Евросоюзом тарифов на китайские электромобили. Берлин хочет снизить риск ответных мер со стороны Китая, которые могут нанести вред немецкой экономике.

Премьер Китая отказался встречаться с вице-канцлером Германии

Объем торговли Германии с Китаем снижается. В первом квартале 2024 года он составил 60 миллиардов евро. При этом объем американо-германской торговли оценивается в 63 миллиарда евро.

Ранее 8 лет подряд Китай был одним из главных торговых партнёров Германии.