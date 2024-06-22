Брокеры раскрыли объем заблокированной валюты на Мосбирже

Представители брокерских компаний рассказали, сколько долларов, евро и гонконгских долларов оказалось заблокировано после санкций Запада в отношении Мосбиржи и НКЦ. Цифры назвали на конференции Smart-Lab, проходящей в субботу в Петербурге, пишет РБК.

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что из-за санкций в отношении Мосбиржи у клиентов «Финама» в НКЦ зависло 40 млн гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США.

Собственная валюта «Финама» не пострадала, поскольку холдинг держал в НКЦ «необходимый минимум».

По словам операционного директора «Цифра брокер» Галины Карякиной, клиентская валюта была практически вся сосредоточена «во внешнем периметре».

Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков

«Сейчас у нас другая задача — как ее теперь обратно конвертировать в рубль», — сказала Карякина.



Она отметила, что в НКЦ вся валюта разделилась на две части: «свободную» и заблокированную и «свободная» часть будет сконвертирована».

Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов сказал, что в НКЦ находились «минимальные остатки только под расчеты». При этом клиентские остатки практически не зависли.

На клиентах Совкомбанка также не отразилась ситуация с блокировкой валюты, поскольку банк попал под блокирующие санкции США одним из первых.

В отношении Мосбиржи и НКЦ санкции США были введены 12 июня. На следующий день торги долларом США, евро и гонконгским долларом были приостановлены.