Президент США Джо Байден сделал огромную ошибку, назвав «изгоем» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Теперь США расплачиваются за это крахом нефтедоллара и утратой статуса сверхдержавы, пишет турецкое издание Sabah.

«Давайте не будем забывать, что Байден унизил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назвав его «изгоем» в своей избирательной кампании 2020 года, и заявил, что привлечет его к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году», — пишет газета.



Издание отмечает, что наследный принц не забыл об этом и отомстил Байдену. На днях Эр-Рияд решил торговать нефтью не только за доллары, но и использовать другую валюту. И это свидетельствует о «полном фиаско США».

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«Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара станет также концом мировой сверхдержавы — США», — отмечает Sabah.



По мнению авторов статьи, этот шаг приведет к серьезным нарушениям в мировом финансовом порядке. Сейчас Запад теряет свое влияние, а БРИКС и ШОС становятся более авторитетными во всем мире. Китай и Россия усиливают свое влияние в странах Глобального Юга. В частности, Москва заключает важные пакты с важными игроками в Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке.

Запад при этом погружается в хаос, сталкиваясь с экономическими, социальными и демографическими проблемами.