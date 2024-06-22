Эксперт заявил о неспособности США повлиять на сотрудничество РФ с Вьетнамом

Соединенные Штаты не способны повлиять на сотрудничество России с Вьетнамом путем давления, к тому же от Ханоя зависит успешность американской индо-тихоокеанской стратегии. Такую точку зрения высказал аналитик Национального института международной стратегии Академии общественных наук Китая Ян Даньчжи.

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"Россия и Вьетнам осуществляют очень тесное сотрудничество в области торговли, инвестиций, технологий и энергетики, оно имеет большой потенциал для дальнейшего роста, - говорится в статье эксперта, опубликованной в газете Global Times. - Несмотря на то, что США уже несколько лет выступают в качестве главного экспортного направления Вьетнама, его отношения с Соединенными Штатами не могут заменить российско-вьетнамские связи ни в настоящем, ни в обозримом будущем".



Ян Даньчжи напомнил, что в ходе недавно состоявшегося визита президента РФ Владимира Путина в Ханой между Россией и Вьетнамом были подписаны 11 документов о сотрудничестве. По мнению эксперта, Вашингтон "неверно оценивает традиционную основу российско-вьетнамского сотрудничества".

"Во время холодной войны Вьетнам поддерживал тесные политические, экономические и военные отношения с Советским Союзом, - отметил аналитик. - После окончания холодной войны Вьетнам продолжал осуществлять тесное сотрудничество с РФ. <...> Хотя Вьетнамская народная армия диверсифицирует источники вооружений, большая часть техники по-прежнему поставляется из России. Вьетнам также важный партнер продвигаемого Россией Евразийского экономического союза, с которым вьетнамская сторона в 2015 году подписала соглашение о свободной торговле".



Китайский эксперт обратил внимание, что Вьетнам не участвовал в конференции по Украине в Швейцарии, которая прошла 15-16 июня.

"А в начале прошлой недели Социалистическая Республика Вьетнам отправила заместителя министра иностранных дел на встречу БРИКС в России. Это также отражает отказ Ханоя поддаться давлению Запада", - подчеркнул Ян Даньчжи.



Он полагает, что в процессе взаимодействия между Вьетнамом и США по-прежнему возникают определенные затруднения.