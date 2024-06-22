Названо единственное условие для падения доллара до 50 рублей

Курс доллара может снизиться до 50 рублей при единственном условии — если сменится состояние американской экономики. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, объяснив, от чего зависят курсы валют, передает NEWS.ru.

«Курс валют зависит от общего состояния национальной экономики и ее темпов роста, эффективности. Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США», — подчеркнул экономист.



Однако экономические понятия не меняются произвольно. По словам Беляева, в текущей ситуации вряд ли стоит ожидать настолько резкого падения валюты США в ближайшем будущем.

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«Мы вряд ли когда-то увидим, что такое произойдет. У нас кризиса нет, мы не в кризисном состоянии, нам не к чему ждать доллар по 50 рублей, он нам не нужен», — резюмировал финансовый аналитик.



Ранее Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня. Доллар приравняли к 87,9595 рубля, евро — к 94,2606 рубля.