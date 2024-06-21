Как влияют новые санкции ЕС на торговлю с Россией

Новые ограничения, введенные Европой против РФ, не столь сильно влияют на текущую торговлю с государством. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы, передает РИА Новости.

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Отмечается, что европейские страны решили отказаться от сокращения торговли в области ядерной энергетики и предметов роскоши. Это является барьером для усиления рестрикций, говорится в публикации.

«Новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией. Продолжающаяся торговля между ЕС и Россией ... по-прежнему мешает усилению европейских санкций», - пишут авторы.



Накануне сообщалось, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. В сообщении председательства Бельгии говорится, что речь идет о «мощном пакете санкций». Как стало известно, он включает в себя целевые ограничения и меры по «закрытию дырок» в прошлых пакетах санкций для повышения их эффективности.