Киргизия изучает возможность возобновления обслуживания карт «Мир»

Соответствующие структуры Киргизии работают над вопросом возобновления обслуживания российских платежных карт "Мир".

Об этом заявил в Москве полномочный представитель в комиссии по экономическим вопросам при Экономической комиссии СНГ, руководитель киргизской делегации Улукбек Кармышаков.

"Этот вопрос (возобновления обслуживания карт "Мир" - прим. ТАСС) соответствующими службами Национального банка (Киргизии) прорабатывается", - сказал он.



По его словам, отказ от работы с картами "Мир" "создает определенные трудности", особенно для работающих на территории России киргизских граждан.

Впервые часть киргизских коммерческих банков из-за угрозы введения санкций со стороны западных государств объявила об отказе обслуживания карт "Мир" осенью 2022 года. С 5 апреля нынешнего года получить денежные средства в банкоматах республики или расплатиться за покупки картами "Мир" стало невозможно, поскольку киргизский Межбанковский процессиноговый центр (МПЦ) из-за опасения введения против него санкций вынужден был отказаться от проведения подобных операций.

В феврале 2024 года подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". В целях "минимизации риска вторичных санкций" киргизское ЗАО МПЦ вынуждено было после этого принять решение об отказе проведения операций с картами "Мир" на территории республики. С апреля текущего года пользователям таких карт стало недоступно их обслуживание в эквайринговых устройствах, а также перестали проводиться операции по переводу средств с карты на карту и интернет-платежи.